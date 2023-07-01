Стал известен лучший возраст для беременности и родов

Ученые из Университета Земмельвайса в Венгрии провели исследования и выяснили, что максимально продуктивный возраст для беременности и рождения детей - период с 23 до 32 лет, сообщает Zakon.kz

Специалисты проанализировали более 30 тысяч историй беременности, сравнили их, изучив врожденные дефекты, не связанные с генетическими нарушениями. В итоге ученые пришли к выводу, что в период с 23 до 32 лет женщины рожали максимально здоровых детей. Также в эти девять лет беременности у женщин протекали легче. Исследование опубликовано на сайте учреждения.

Однако у женщин в возрасте от 32 и выше отметки риск рождения ребенка с врожденным дефектом увеличивался на 15%.

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