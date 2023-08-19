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Ученые доказали, что женщины, родившие детей в позднем возрасте, живут дольше

Ученые доказали, что женщины, родившие детей в позднем возрасте, живут дольше Фото: pixabay
Результаты исследования специалистов из Лейденского университета показало, что родившие детей в более позднем возрасте женщины живут дольше, сообщает Zakon.kz

По информации Euro-pulse.ru более 11 тысяч матерей не моложе 50 лет с по крайней мере одним ребенком, родившимся естественным путем и зачатым без ЭКО, ученые пришли к выводу, что фактически, каждый дополнительный год до рождения ребенка увеличивает продолжительность жизни на 22 дня.

Так, женщины, которые родили после 45 лет, живут в среднем на 17 месяцев дольше, чем те, кто стал матерью до 40, следует из отчета.

Эксперты отмечают, что такой результат может быть связан как с генетической наследственностью женщин, так и с их образом жизни. Конкретный механизм, который определяет, как именно возраст рождения ребенка может влиять на продолжительность жизни матери, пока не установлен.


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