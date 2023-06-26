Врач-диетолог дал советы беременным, желающим родить умных детей

Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург заявил, что беременным женщинам необходимо есть морскую рыбу и бобовые, сообщает Zakon.kz

"Желающим родить умных детей женщинам есть богатую омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами морскую рыбу, богатые холином бобовые и яйца, содержащими витамины группы В и пищевые волокна крупы и грубый хлеб", - сказал доктор в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".



Все это он назвал "слагаемыми опережающего развития головного мозга и хороших способностей к обучению" у детей в будущем.

Ранее ученые назвали продукты, ускоряющие старение.