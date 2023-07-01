Магнитные бури в июле: ожидается несколько геоударов

В июле эксперты прогнозируют пять магнитных бурь. Первая из них накроет Землю в первый же день месяца, 1 июля, сообщает Zakon.kz.

По информации unian.net, в пятницу и субботу, 7-8 июля, ожидается слабая двухдневная магнитная буря.

Третий опасный период прогнозируется 12-13 июля. Буря 12 числа будет средней по силе, а 13 – слабой.



В середине июля ожидается затяжная магнитная буря. Продлится она четыре дня подряд, с 16 по 19 июля, и будет слабой по мощности. Последняя в месяце слабая магнитная буря ожидается 29 июля.

В дни магнитных бурь люди могут чувствовать общее ухудшение самочувствия, нарушение сна, головные боли. У людей с хроническими заболеваниями могут быть обострения. Более всего воздействию магнитных бурь подвержены пожилые люди, метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями, маленькие дети.



Основные симптомы:

головная боль, мигрень, головокружение;

сонливость, бессонница;

раздражительность, обострение тревожности;

нарушение концентрации, трудности с внимательностью;

депрессивные состояния, угнетенность;

упадок сил, быстрая утомляемость;

обострение хронических заболеваний;

скачки давления и сердечного ритма;

проблемы с пищеварением, тошнота, отсутствие аппетита.

Медики рекомендуют придерживаться в такие дни нормального графика дня, полноценно высыпаться, правильно питаться, больше дышать свежим воздухом и употреблять достаточное количество воды.

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