Магнитные бури в июле: ожидается несколько геоударов
По информации unian.net, в пятницу и субботу, 7-8 июля, ожидается слабая двухдневная магнитная буря.
Третий опасный период прогнозируется 12-13 июля. Буря 12 числа будет средней по силе, а 13 – слабой.
В середине июля ожидается затяжная магнитная буря. Продлится она четыре дня подряд, с 16 по 19 июля, и будет слабой по мощности. Последняя в месяце слабая магнитная буря ожидается 29 июля.
В дни магнитных бурь люди могут чувствовать общее ухудшение самочувствия, нарушение сна, головные боли. У людей с хроническими заболеваниями могут быть обострения. Более всего воздействию магнитных бурь подвержены пожилые люди, метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями, маленькие дети.
Основные симптомы:
- головная боль, мигрень, головокружение;
- сонливость, бессонница;
- раздражительность, обострение тревожности;
- нарушение концентрации, трудности с внимательностью;
- депрессивные состояния, угнетенность;
- упадок сил, быстрая утомляемость;
- обострение хронических заболеваний;
- скачки давления и сердечного ритма;
- проблемы с пищеварением, тошнота, отсутствие аппетита.
Медики рекомендуют придерживаться в такие дни нормального графика дня, полноценно высыпаться, правильно питаться, больше дышать свежим воздухом и употреблять достаточное количество воды.
Ранее мы публиковали календарь ярких астрономических событий, которые готовит нам июль.