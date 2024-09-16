По Земле ударила 7-балльная магнитная буря
Фото: pixabay
В понедельник, 16 сентября, Землю накроет мощная магнитная буря, сообщает Zakon.kz.
По информации Meteoagent, с 10 сентября Земля находится под влиянием повышенной солнечной активности, ее мощность меняется. Буря продлится до 17 сентября.
15 сентября уже наблюдался повышенный фон геомагнитных колебаний с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре. 16 сентября солнечная активность дошла до К-индекса 7.
Небольшие магнитные колебания обычно почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 уже ощущаются.
Советы для метеочувствительных, которые помогут облегчить ваше состояние:
- соблюдайте режим дня и питания;
- не употребляйте острый, соленый, жирный, алкоголь и снизьте количество кофе;
- прогуливайтесь на свежем воздухе;
- избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.
Ранее также сообщалось, что мощнейшую вспышку за последние годы зафиксировали на Солнце.
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