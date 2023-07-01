Казахстан заручился поддержкой Евросоюза в "зеленой" экономике и транспортной сфере

Расширение партнерства с Евросоюзом обсуждали участники 12-го заседания диалоговой платформы под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьера, обсуждалась экологическая повестка, в частности, обговаривались перспективные направления – "зеленый" переход и укрепление транспортной взаимосвязанности.



Так, к 2030 году страна планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе с текущих 4,5% до 15%.

Премьер-министр отметил, что в сфере транзитно-транспортного сотрудничества возрастает роль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Сегодня Казахстан совместно с другими участниками маршрута ведет активную работу по синхронному устранению "узких" мест на Среднем коридоре. Вместе с тем республика готова к совместной работе с европейскими партнерами по сопряжению Среднего коридора с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой Global Gateway.

Глава правительства также подробно проинформировал европейских коллег о договоренностях и подписанных соглашениях по развитию ТМТМ в рамках его недавних официальных визитов в Азербайджан и Грузию.

Посол ЕС в РК Кестутис Янкаускас отметил, что отношения между Евросоюзом и Казахстаном развиваются очень динамично, при этом реализация новых проектов в сфере возобновляемых источников энергии и укрепление транспортной взаимосвязанности – одни из ключевых направлений для совместной работы на будущее.

Ранее сообщалось что Алихан Смаилов ездил в Грузию и там обозначил ключевую роль транзитно-транспортной сферы в сотрудничестве Казахстана и Грузии, так как через территории двух государств проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры – кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию.