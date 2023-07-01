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Целебное озеро в костанайском санатории превратилось в болото

Целебное озеро в костанайском санатории превратилось в болото Фото: pxhere
Озеро в костанайском санатории, которое считают целебным, превратилось в болото из-за водорослей, сообщает Zakon.kz.

Минеральное озеро в костанайском санатории "Сосновый бор" сильно загрязнено, сообщил 30 июня телеканал Astana TV в своем сюжете. По словам туристов, водоем, который считают целебным, превратился в настоящее болото из-за водорослей и комаров.

"Оно все вот в этих бляшках водорослей. На этих водорослях комары свили гнезда. Озеро все грязное абсолютно. Наверное, метра на три-четыре вот эта вот заводь", – рассказала туристка Марина, опубликовавшая в соцсетях видеозапись загрязненного озера.


Владельцы санатория ситуацию пока не комментировали. Экологи сообщили, что на озере в санатории "Сосновый бор" местные чиновники не устанавливали водоохранную зону, поэтому зарегистрировать экологическое нарушение невозможно. Местные власти пообещали, что проведут с собственником водоема разъяснительную работу.

"Сейчас мы будем готовить всю информацию, писать в местные исполнительные органы, чтобы они в рамках своей компетенции провели мероприятия по очистке, по недопущению загрязнения", – сказал Сергей Мукашев, руководитель отдела Тобол-Торгайской бассейновой инспекции.

В начале июня стало известно, что озеро Мортык в Акмолинской области сдали в аренду частному предпринимателю за 700 тысяч тенге.

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