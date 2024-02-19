Санаторий "Казахстан" вернули государству
Об этом стало известно сегодня, 19 февраля 2024 года, из информации, опубликованной на сайте надзорного органа.
"В 2013 году директор санатория "Казахстан", заложив все имущество здравницы и искусственно завысив доходность, получил кредит на 2,6 млрд тенге для ремонта зданий. Директор и другие лица осуждены к различным срокам лишения свободы за присвоение более 700 млн тенге в 2021 году. Установлено, что при выдаче кредита банк не провел анализ платежеспособности санатория. Несмотря на это, в 2022 году судом взыскан общий долг – 3 млрд тенге. По апелляционному ходатайству прокуратуры Алматы решение суда первой инстанции изменено, эта сумма снижена до 1,8 млрд тенге", – говорится в сообщении.
В свою очередь прокуратура Медеуского района обратилась в суд о признании самого договора залога недействительным в виду его незаконности и ничтожности.
"Решением СМЭС Алматы от 12 декабря 2023 года иск прокурора удовлетворен. Таким образом, мерами прокуратуры государственный санаторий стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога, а также снижен его долг на 1,2 млрд тенге".Прокуратура Алматы
О том, что санаторий "Казахстан" вернут государству, сообщалось еще в июле 2022 года.
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15 мая 2020 года в МВД сообщили, что по подозрению в крупных хищениях задержан бывший руководитель санатория "Казахстан" Султан Казбек. Отмечалось, что он в 2013 году под предлогом реконструкции и капитального ремонта здания санатория предоставил в банк недостоверные сведения о завышенной доходности и получил кредит на сумму 2,6 млрд тенге. В дальнейшем он использовал различные финансовые схемы и обналичивал деньги через лжепредприятия. Таким образом он похитил 974 млн тенге.
4 мая в Алматы вынесли приговор бывшему руководителю санатория "Казахстан" Казбеку Султану и его дочери Аяне Бейсебаевой. Казбека Султана осудили к 10 годам колонии, его дочь – к семи.