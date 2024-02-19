Санаторий "Казахстан" вернули государству

Прокуроры Алматы вернули государству санаторий "Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля 2024 года, из информации, опубликованной на сайте надзорного органа.

"В 2013 году директор санатория "Казахстан", заложив все имущество здравницы и искусственно завысив доходность, получил кредит на 2,6 млрд тенге для ремонта зданий. Директор и другие лица осуждены к различным срокам лишения свободы за присвоение более 700 млн тенге в 2021 году. Установлено, что при выдаче кредита банк не провел анализ платежеспособности санатория. Несмотря на это, в 2022 году судом взыскан общий долг – 3 млрд тенге. По апелляционному ходатайству прокуратуры Алматы решение суда первой инстанции изменено, эта сумма снижена до 1,8 млрд тенге", – говорится в сообщении.

В свою очередь прокуратура Медеуского района обратилась в суд о признании самого договора залога недействительным в виду его незаконности и ничтожности.

"Решением СМЭС Алматы от 12 декабря 2023 года иск прокурора удовлетворен. Таким образом, мерами прокуратуры государственный санаторий стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога, а также снижен его долг на 1,2 млрд тенге". Прокуратура Алматы

О том, что санаторий "Казахстан" вернут государству, сообщалось еще в июле 2022 года.

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15 мая 2020 года в МВД сообщили, что по подозрению в крупных хищениях задержан бывший руководитель санатория "Казахстан" Султан Казбек. Отмечалось, что он в 2013 году под предлогом реконструкции и капитального ремонта здания санатория предоставил в банк недостоверные сведения о завышенной доходности и получил кредит на сумму 2,6 млрд тенге. В дальнейшем он использовал различные финансовые схемы и обналичивал деньги через лжепредприятия. Таким образом он похитил 974 млн тенге.

4 мая в Алматы вынесли приговор бывшему руководителю санатория "Казахстан" Казбеку Султану и его дочери Аяне Бейсебаевой. Казбека Султана осудили к 10 годам колонии, его дочь – к семи.