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Кому с 1 июля повысили социальные пособия на 14,5%

Кому повысят социальные выплаты с 1 июля Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты перечислило категории граждан, которым с 1 июля повысят социальные выплаты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда 1 июля, с этого дня в рамках Социального кодекса в среднем на 14,5% вырастут следующие виды государственных социальных выплат:

  • по инвалидности;
  • по случаю потери кормильца;
  • специальных социальных пособий;
  • специальных государственных пособий (СГП) лицам с инвалидностью I, II и III групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;
  • СГП детям с инвалидностью до семи лет, проживающим в Байконуре и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством РФ;
  • СГП жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;
  • СГП лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.
"Будет обеспечено увеличение вышеуказанных видов пособий на 23% по сравнению с 2022 годом (с учетом повышения на 8,5% с 1 января). На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 37 млрд тенге", – подчеркнули в министерстве.

Помимо этого, повышенные пособия теперь будут получать казахстанцы, ухаживающие за инвалидами I группы, а также родители, усыновители и опекуны детей с инвалидностью.

"На сегодняшний день размер данных пособий составляет 1,4 прожиточного минимума, или 56 794 тенге в 2023 году. При вступлении в силу Социального кодекса размер пособия повысится до 1,61 ПМ, или 65 313 тенге в 2023 году. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 6,4 млрд тенге", – говорится в сообщении Минтруда.

Социальный кодекс также предусматривает повышение пособия для женщин, награжденных подвеской "Алтын алқа" или имеющих звание "Мать-героиня", а также награжденных орденами "Материнская слава" I и II степеней, до 7,4 МРП.

Также с 1 июля проиндексируют на 14,5% соцвыплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования. Размер этих соцвыплат рассчитывают индивидуально, их проводят дополнительно к аналогичным пособиям из бюджета.

"Повышение размеров вышеуказанных пособий произведут автоматически на основании сведений, имеющихся в информационных системах Министерства труда и социальной защиты населения. Дополнительно обращаться в уполномоченные органы не требуется", – отметили в министерстве.

Подробнее о том, как с 1 июля будут назначать пособия на детей и взрослых с инвалидностью, можно прочесть здесь.

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