Сколько казахстанцев ощутили на себе повышение социальных пособий

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК подсчитали, сколько казахстанцев ощутили на себе повышение государственных социальных пособий с 1 июля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МТСЗН РК 28 августа, в общей сложности повышение размеров государственных социальных пособий на 14,5% с 1 июля ощутили более 1 млн казахстанцев. Это те граждане, которые начали получать повышенные социальные выплаты, компенсации по утрате трудоспособности и потере кормильца, а также пособия награжденным многодетным матерям.

В частности, увеличение пособий для матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющих звание "Мать-героиня", коснулось более чем 92,2 тыс. женщин. Повышение пособий лицам, воспитывающим детей-инвалидов и ухаживающим за инвалидами I группы, почувствовали на себе 143 тысячи казахстанцев (общая сумма выплат превысила 59,3 млрд тенге). Люди с инвалидностью, жертвы политических репрессий и обладатели пенсий за особые заслуги составили еще 107,2 тыс. получателей повышенных выплат.

Повышенные социальные выплаты из ГФСС с 1 июля успели получить 133,1 тысячи казахстанцев.

О том, кому повысили социальные пособия на 14,5%, читайте здесь.