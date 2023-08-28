Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько казахстанцев ощутили на себе повышение социальных пособий

Сколько казахстанцев почувствовали повышение социальных выплат Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК подсчитали, сколько казахстанцев ощутили на себе повышение государственных социальных пособий с 1 июля, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе МТСЗН РК 28 августа, в общей сложности повышение размеров государственных социальных пособий на 14,5% с 1 июля ощутили более 1 млн казахстанцев. Это те граждане, которые начали получать повышенные социальные выплаты, компенсации по утрате трудоспособности и потере кормильца, а также пособия награжденным многодетным матерям.

В частности, увеличение пособий для матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющих звание "Мать-героиня", коснулось более чем 92,2 тыс. женщин. Повышение пособий лицам, воспитывающим детей-инвалидов и ухаживающим за инвалидами I группы, почувствовали на себе 143 тысячи казахстанцев (общая сумма выплат превысила 59,3 млрд тенге). Люди с инвалидностью, жертвы политических репрессий и обладатели пенсий за особые заслуги составили еще 107,2 тыс. получателей повышенных выплат.

Повышенные социальные выплаты из ГФСС с 1 июля успели получить 133,1 тысячи казахстанцев.

О том, кому повысили социальные пособия на 14,5%, читайте здесь.

Читайте также

Скопление фур на границе с Кыргызстаном: КНБ отчитался о выявленных нарушениях

"Хотелось бы почаще видеть такие концерты": в Актобе прошел музыкальный фестиваль

Из алматинского ТРЦ экстренно эвакуировали посетителей

Никита Дробны
МТСЗН РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления