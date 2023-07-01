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Самолет из Атырау в Алматы совершил вынужденную посадку в Кызылорде

Самолет Fly Arystan экстренно приземлился в Кызылорде Фото: Zakon.kz
Самолет, летевший в Алматы из Атырау, экстренно приземлился в Кызылорде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 1 июля авиакомпания FlyArystan, рейс КС7196 из Атырау в Алматы, вылетавший в 7:00, совершил вынужденную посадку в Кызылорде. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

"Пассажира передали работникам медицинской помощи в Кызылорде. Борт дозаправили, и он готовится к вылету в Алматы", – говорится в сообщении авиаперевозчика.

В авиакомпании подчеркнули, что задержка рейса произошла не по вине перевозчика.

Ранее по технической причине казахстанцы, летевшие в Алматы из Дубая, оказались на некоторое время "заперты" за рубежом.

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Никита Дробны
Алматы Атырау Кызылорда
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