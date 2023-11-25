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Авиарейс Алматы-Уральск совершил вынужденную посадку в Атырау

самолет Air Astana Фото: gov.kz
Летевшему из Алматы в Уральск воздушному судну авиакомпании Air Astana пришлось совершить посадку в Атырау, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня сохраняется нелетная погода в аэропорту Уральска (туман и видимость ниже допустимого минимума). В связи с этим задерживается рейс из Астаны в Уральск, а рейс КС 881 Алматы-Уральск произвел вынужденную посадку в аэропорту города Атырау", - сообщили в авиакомпании. 

23 ноября в Уральске из-за непогоды отменили сразу несколько рейсов. По данным авиакомпании Air Astana, отменены авиарейсы по маршрутам Уральск – Франкфурт – Уральск и Уральск – Астана, а также рейс из Алматы в Уральск и обратно.

FlyArystan из-за неблагоприятных погодных условий заявил об отмене четырех рейсов.

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Мухит Турсынали
Западно-Казахстанская область Уральск
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