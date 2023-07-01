Мусорный полигон снова горит в Актобе

В Актобе 30 июня загорелся мусорный полигон, сообщает Zakon.kz.

"30 июня был небольшой дым, через пару часов разгорелось", – рассказал волонтер "Актобе, дыши!" Евгений Лазарчук.

На месте работают пожарные.

По информации ДЧС Актюбинской области, 30 июня в 22:16 поступило сообщение о тлении мусора в районе мусорного полигона.



"В тушении задействовано 45 сотрудников и 22 единицы техники из местных исполнительных органов пожарных частей и Табыс Актобе", – говорится в сообщении.

Также ведутся работы по тушению тлеющего мусора и засыпке песком.

Мусорный полигон в Актобе горит с 2015 года. В этом году уже был крупный пожар, когда город окутал смог. Вопрос обещают решить в этом году, засыпав мусорный полигон.

