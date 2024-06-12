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Дым с горящего мусорного полигона встревожил жителей Конаева

Мусорный полигон загорелся в Конаеве, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 17:54 Фото: Gov.kz
В Конаеве 12 июня произошел пожар на мусорном полигоне, сообщает Zakon.kz.

Жители города делятся кадрами густого дыма, задаваясь вопросом: что произошло?

В ДЧС Алматинской области сообщили, что загорелся городской мусорный полигон. Предварительная площадь возгорания – 700 кв. м. На месте работают сотрудники ДЧС, привлечена техника местных исполнительных органов.

В начале июня жители Атырау стали жаловаться на неприятный запах в городе. Оказалось, что причина – в пожаре на промышленных территориях.

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Алматинская область Конаев Пожар 2024 год
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