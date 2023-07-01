Коллекционные монеты в честь Дня столицы выпустил Нацбанк

Национальный банк Казахстана (НБК) 1 июля 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты ASTANA. 25 JYL из серии "Выдающиеся события и люди" в честь юбилея столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК c 3 июля 2023 года.

О коллекционных монетах ASTANA. 25 JYL из серии "Выдающиеся события и люди"

Фото: nationalbank.kz

Монеты ASTANA. 25 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 тыс. штук.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны". Пресс-служба Нацбанка РК

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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Ранее в Национальном банке Казахстана предоставили информационное сообщение по валютному рынку. По итогам июня курс тенге ослаб на 1% до 452,26 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 144 до 122 млн долларов. Общий объем торгов составил 2,6 млрд долларов.