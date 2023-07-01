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Коллекционные монеты в честь Дня столицы выпустил Нацбанк

Коллекционные монеты в честь Дня столицы выпустил Нацбанк Фото: akorda.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) 1 июля 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты ASTANA. 25 JYL из серии "Выдающиеся события и люди" в честь юбилея столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК c 3 июля 2023 года.

О коллекционных монетах ASTANA. 25 JYL из серии "Выдающиеся события и люди"

Коллекционные монеты в честь Дня столицы выпустил Нацбанк

Фото: nationalbank.kz

Монеты ASTANA. 25 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 тыс. штук.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны".Пресс-служба Нацбанка РК

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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