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Нацбанк выпускает коллекционные монеты к 125-летию Темирбека Жургенова

Нацбанк выпускает Фото: nationalbank.kz
Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TEMIRBEK JÚRGENOV.125 JYL из серии "Выдающиеся события и люди", сообщает Zakon.kz.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК c 26 июля 2023 года, передает пресс-служба банка.

Монеты выпущены к 125-летию деятеля культуры и искусства Казахстана Темирбека Жургенова. Т. Жургенов был первым министром просвещения Казахстана, благодаря которому в 1934 году в Казахстане приступили к строительству сразу шести крупнейших вузов Казахстана и всей Центральной Азии.

Монеты TEMIRBEK JÚRGENOV.125 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

1 июля Нацбанк выпустил коллекционные монеты в честь Дня столицы.

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