На Шымкентском НПЗ сломалось оборудование для производства бензина АИ-95

Катализатор на Шымкентском НПЗ остановят на регенерацию с 3 по 14 июля. На предприятии выясняют причины неисправности сырьевого теплообменника, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК 1 июля, с 3 по 14 июля на Шымкентском НПЗ остановят на регенерацию катализатор и запустят установку каталитического риформинга. Это нужно для восстановления активности катализатора риформинга SR 1000 и сохранения выработки "народного" бензина АИ-92 при неисправном сырьевом теплообменнике Т-251 (он требуется для производства бензина АИ-95), пояснили в министерстве.

"Также для выяснения причин неисправности теплообменника Т-251 и недопущения повторения аналогичных ситуаций учредителями ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" – АО НК "КазМунайГаз" и CNPC проводится расследование и разработка плана действий", – говорится в сообщении.

Для сохранения баланса автобензинов в июле Атырауский НПЗ увеличит выработку АИ-95 с 20 до 45 тысяч тонн, производство АИ-92 сохранится на уровне свыше 100 тысяч тонн. На Шымкентском НПЗ выработку АИ-95 снизят на 29 тысяч тонн, производство АИ-92 сохранят на уровне свыше 140 тысяч тонн.

"Принимая во внимание период летних отпусков и повышенный спрос на АИ-95, крупными сетями АЗС – "PetroRetail", "Sinooil", "Helios" и "Газпромнефть" – прорабатываются вопросы импорта автобензина АИ-95 в рамках индикативного плана между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации", – подчеркнули в министерстве.

Совокупные запасы топлива на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ в Казахстане составляют:

автобензин АИ-92 – 357 тысяч тонн (запас на 23 дня);

АИ-95 – 50 тысяч тонн (15 дней);

дизельное топливо – 518 тысяч тонн (28 дней).

Ранее в Минэнерго предупредили, что цены на АИ-95 в стране могут вырасти.