Казахстанцы выбрали имя бегемотику из алматинского зоопарка

Подписчики алматинского зоопарка через социальные сети предлагали варианты имени для новорожденного бегемотика, сообщает Zakon.kz.

Работники зверинца назвали малышку Глорией.

"Выбрали имя бегемотику. Оказывается наши подписчики очень любят мультики. И большинство из вас предложили назвать маленького бегемота в честь красавицы бегемотихи из мультфильма "Мадагаскар". Теперь у нашей малышки есть имя Глория! С днем рождения, Глория Джамбоқызы!" – говорится в сообщении.





16 июня 2023 года в зоопарке Алматы поделились радостной новостью: у пары бегемотов Джамбо и Лотти родился малыш.

Отмечалось, что новоиспеченный отец Джамбо, 2007 года рождения, прибыл из Израиля в 2009 году.