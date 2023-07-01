Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы выбрали имя бегемотику из алматинского зоопарка

животные Фото: Instagram/almatyzoo
Подписчики алматинского зоопарка через социальные сети предлагали варианты имени для новорожденного бегемотика, сообщает Zakon.kz.

Работники зверинца назвали малышку Глорией.

"Выбрали имя бегемотику. Оказывается наши подписчики очень любят мультики. И большинство из вас предложили назвать маленького бегемота в честь красавицы бегемотихи из мультфильма "Мадагаскар". Теперь у нашей малышки есть имя Глория! С днем рождения, Глория Джамбоқызы!" – говорится в сообщении.


16 июня 2023 года в зоопарке Алматы поделились радостной новостью: у пары бегемотов Джамбо и Лотти родился малыш.

Отмечалось, что новоиспеченный отец Джамбо, 2007 года рождения, прибыл из Израиля в 2009 году.

Читайте также

Вдохновение стиля и инноваций от LG Objet Collection

Какая погода ожидается в ближайшие дни в трех мегаполисах Казахстана

Жители СКО легализовали более восьми тысяч иностранных автомобилей

Елена Беляева
Алматинская область Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Что изменится в жизни казахстанцев с июля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Кому повысят социальные выплаты с 1 июля
Кому с 1 июля повысили социальные пособия на 14,5%
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления