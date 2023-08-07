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Трогательное видео с малышкой-бегемотиком из зоопарка Алматы опубликовали в соцсетях

Трогательное видео с малышкой-бегемотиком из зоопарка Алматы опубликовали в соцсетях Фото: Instagram/almatyzoo
Видео из жизни бегемотика Глории, которая 2,5 месяца назад родилась в алматинском зоопарке, разместили в социальных сетях сотрудники. В публикации рассказали о развитии малышки и ее рационе, сообщает Zakon.kz.

Малышка-бегемотик активно растет и развивается, сообщают читателям сотрудники зоопарка. Почти все время Глория проводит рядом с мамой. Ради ее безопасности, папу-бегемота временно отселили в другой вольер.

"Как известно, бегемоты только на картинке кажутся неповоротливыми и медлительными. На самом деле они очень агрессивны, непредсказуемы и опасны. Чтобы обезопасить малышку с мамой, отец семейства Джамбо живет отдельно", – рассказывают сотрудники зоопарка в публикации.

Малышка чувствует себя и хорошо и уже разнообразно питается. Хотя Глория еще совсем маленькая, она уже ест "взрослую" еду.

"Глория питается молоком матери, но уже потихоньку жует сено, морковку, яблоки, капусту, свеклу и конечно овсяную кашу. У мамы Лотти повышенный рацион, она съедает более 50 кг кормов в день", – сказано в публикации.


Малышка родилась у пары у пары бегемотов Джамбо и Лотти родилась 22 мая. Вес малышки при рождении составил 38 кг, а рост – 50 см. Известно о радостном событии стало 16 июня, тогда же был объявлен конкурс на выбор имени для малышки. Так, бегемотик стала Глорией.

Мария Мельникова
Алматы Казахстан
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