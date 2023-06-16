В зоопарке Алматы родился бегемотик

16 июня 2023 года в зоопарке Алматы поделились радостной новостью: у пары бегемотов Джамбо и Лотти родился малыш, сообщает Zakon.kz.

В сообщении сказано, что новоиспеченный отец Джамбо, 2007 года рождения, прибыл из Израиля в 2009 году.

"Его подруга, Лотти, 2010 года рождения, прибыла из Франции в 2018 году. Пара сложилась не сразу. Некоторое время Джамбо даже обижал Лотти. Но все закончилась хеппи- эндом! Лотти родила 22 мая замечательную девочку, вес малышки – 38 кг, а рост – 50 см. Мамочка чувствует себя хорошо, вместе с малышкой живет в уличном вольере". Пресс-служба зоопарка Алматы

Работники зоопарка также обратились к подписчикам.

"Теперь надо придумать кличку малышу. Пишите варианты имен для новорожденного, а сотрудники, которые непосредственно заботятся о бегемотах, выберут самый понравившийся вариант". Пресс-служба зоопарка Алматы

Также отмечено, что уже начата подготовка ПСД (проектно-сметной документации) для комплекса "Африканская саванна", в котором предусмотрен большой вольер для бегемотов, слонов, жирафов, зебр и антилоп.

14 июня 2023 года директор Алматинского зоопарка Сейлхан Акилбеков рассказал, как изменится зоопарк Алматы. До 2030 года планируется реконструировать 70% всей территории.