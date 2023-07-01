Кто выиграет престижные турниры после отказов Свентек и Рыбакиной

На травяные кортах в Бад-Хомбурге и Истборне сегодня определятся победительницы. Два неожиданных финала – в аналитике самого популярного букмекера Казахстана.

Лючия Бронзетти (Италия) – Катержина Синякова (Чехия). WTA 250 Бад-Хомбург, 17:30 (время Астаны)

Только сенсация или непредвиденные обстоятельства могли вывести Бронзетти в финал турнира в немецком Бад-Хомбурге, и это случилось. Первая ракетка мира Ига Свентек отказалась от участия в 1/2, сославшись на отравление, и тем самым осталась без первого в своей карьере трофея на траве и подарила итальянке путевку в решающий матч.

Уже в понедельник Свентек начнет борьбу на Уимблдоне как первая сеянная, и ее желание успеть восстановиться вполне логично. А 24-летняя Бронзетти, 65 ракетка мира, сыграет в финале против 27-летней Синяковой, занимающей 52 место в рейтинге WTA.

Бронзетти до отказа Свентек выбила из борьбы австрийку Джулию Грабер, египтянку Майар Шериф и француженку Варвару Грачеву. Такую сетку нельзя назвать сложной, при этом встреча с Шериф продлилась три партии еще и с тай-брейком.

Синяковой достались более неудобные соперницы. Учитывая полуфинал, она провела на матч больше. Сначала обыграла итальянку Элизабетту Кочаретто, затем россиянок Евгению Родину и Людмилу Самсонову, а в 1/2 уверенно разобралась с американкой Эммой Наварро.

Обе теннисистки изначально не считались претендентками на трофей. Бронзетти в мае выиграла турнир на грунте, а вот на траве в целом в карьере выступала очень мало. Синякова же приехала в Германию на серии из четырех поражений.

Вероятнее всего, этот финал получится упорным и затяжным. Бронзетти, неплохо адаптировавшись на траве, делает мощные подачи. А Синякова хорошо играет как раз на приеме. Стоит ожидать, что борьба будет идти за каждое очко.

Эксперты Olimpbet отдают Синяковой небольшое предпочтение в этой встрече – П1 – 2.79, П2 – 1.45. Коэффициент на то, что матч продлится больше 21,5 гейма – 1.94.

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Фото: Olimpbet

Мэдисон Киз (США) – Дарья Касаткина (Россия). WTA 500 Истборн, 17:30

В Истборне история аналогичная. Главная фаворитка и чемпионка прошлогоднего Уимблдона Елена Рыбакина снялась перед самым стартом, сославшись на вирус, который подхватила еще на "Ролан Гаррос". Сегодня она уже тренируется на кортах Лондона, готовясь к старту турнира "Большого шлема". Таким образом, и в Истборне получился неожиданный финал.

28-летняя Киз, занимающая 25 место в рейтинге WTA, даже в полуфинале не считалась фавориткой. Но она довольно легко прошла свою соотечественницу Корри Гауфф (6:3, 6:3). Да и по ходу турнира ни в одном из четырех матчей Киз не отдала соперницам ни сета. Она давно не завоевывала трофеев, но на предстоящем Уимблдоне входит в число теннисисток, которые должны доставить проблемы более рейтинговым игрокам.

26-летняя Касаткина, 11 ракетка мира, тоже набрала на траве неплохой ход. Во втором круге у нее получился затяжной трехсетовый матч с чешкой Каролиной Плишковой, но больше соперницам партии она не отдавала. В борьбе за выход в финал россиянка выбила низкорейтинговую итальянку Камилу Джорджи (6:2, 7:5).

С игрой друг друга теннисистки очень хорошо знакомы. Они встречались на корте десять раз, и восемь из них выиграла Киз. Но победа в последней встрече осталась за Касаткиной. Американка дважды выигрывала турниры на траве, но это было еще в 2014 и 2016 годах. А вот Касаткина этим похвастать не может, хотя неоднократно имела все шансы завоевать трофей.

Аналитики Olimpbet не видят в этой финальной паре однозначного фаворита – П1 – 1.92, П2 – 1.91. На то, что победительница определится в трехсетовом противостоянии, коэффициент 4.5.

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