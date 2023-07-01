Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какая погода ожидается в ближайшие дни в трех мегаполисах Казахстана

прогноз погоды Фото: pixabay
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды со 2 по 4 июля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +31+33°С.

3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

4 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер северо-западный  с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

Алматы

2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.

3 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.

4 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.

Шымкент

2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.

4 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

Читайте также

Вдохновение стиля и инноваций от LG Objet Collection

Казахстанцы выбрали имя бегемотику из алматинского зоопарка

Жители СКО легализовали более восьми тысяч иностранных автомобилей

Елена Беляева
Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Что изменится в жизни казахстанцев с июля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Кому повысят социальные выплаты с 1 июля
Кому с 1 июля повысили социальные пособия на 14,5%
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления