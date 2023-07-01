Какая погода ожидается в ближайшие дни в трех мегаполисах Казахстана

Фото: pixabay

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды со 2 по 4 июля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +31+33°С. 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. 4 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С. Алматы 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.

3 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С. 4 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С. Шымкент 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С. 4 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. Читайте также Вдохновение стиля и инноваций от LG Objet Collection Казахстанцы выбрали имя бегемотику из алматинского зоопарка Жители СКО легализовали более восьми тысяч иностранных автомобилей

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