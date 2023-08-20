Какую погоду прогнозируют в ближайшие дни в трех мегаполисах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 20 по 22 августа в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 20 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра ночью 1-6, ночью 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29+31°C, ночью +15+17°C. 21 августа: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +15+17°C. 22 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +30+32°C, ночью +15+17°C. Алматы 20 августа: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +30+32°C, ночью +17+19°C. 21 августа: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха днем +32+34°C, ночью +18+20°C. 22 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +20+22°C. Шымкент 20 августа: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +18+20°C. 21 августа: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +35+37°C, ночью +19+21°C. 22 августа: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +20+22°C. Читайте также Джо Байден пригласил лидеров стран ЦА на первый саммит "Центральная Азия – США" Врезался в столб и обесточил улицу: полиция Уральска разыскивает водителя Lada Priora Прогноз погоды в Казахстане на 20 августа

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