Какую погоду прогнозируют в ближайшие дни в трех мегаполисах Казахстана
Астана
20 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра ночью 1-6, ночью 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29+31°C, ночью +15+17°C.
21 августа: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +15+17°C.
22 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +30+32°C, ночью +15+17°C.
Алматы
20 августа: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +30+32°C, ночью +17+19°C.
21 августа: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха днем +32+34°C, ночью +18+20°C.
22 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +20+22°C.
Шымкент
20 августа: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +18+20°C.
21 августа: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +35+37°C, ночью +19+21°C.
22 августа: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +20+22°C.