Синоптики предупредили о сильной жаре и пожарной опасности на большей части РК

В Астане и 13 областях страны на 2 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер южный с переходом на западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза.



Днем на юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 18 м/с, сильная жара +36. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области, днем на большей части области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с, на западе области временами 23 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. 02-03 июля ожидается высокая пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.



Днем в районе Алакольских озер Жетысуской области ветер северо-восточный порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+38. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +35+37.



Днем на севере, в центре Улытауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 18 м/с. Днем на большей части области сильная жара +35+38. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 18 м/с, сильная жара +35+36.



Ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, в центре области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на юге, западе, севере, днем на востоке, юге области порывы 17-22 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза.



На севере, западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40. На западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, ветер западный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юго-западе Абайской области ожидается ветер северо-восточный 15-18 м/с. На северо-западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Утром и днем ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем в пустынных районах области ожидается сильная жара +41. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара +41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на севере области туман. Ветер северо-западный, северный на востоке, юге области 15-20 м/с.



В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный днем на севере, западе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области ожидается сильная жара +35+37. На юге, западе Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.



Ночью на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Утром и днем на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +36. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода ожидается в ближайшие дни в трех мегаполисах Казахстана.