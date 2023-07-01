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Законодательство РК

Принят план по реализации Туркестанских инициатив президента

советник Фото: пресс-служба Акорды
Государственный советник Ерлан Карин заявил о том, что принят план по реализации президентских инициатив, изложенных в его Туркестанской речи на втором заседании Национального Курултая, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что план предусматривает конкретные меры и проекты в сферах образования, науки и культуры, призванные сформировать ценностную перезагрузку общества.

"Это проекты по реализации программы "Детская библиотека", улучшению состояния сельских школ, духовному развитию подрастающего поколения, развитию отечественной литературы и книгоиздания, модернизации Института археологии, изданию академического многотомника по истории Казахстана, совершенствованию деятельности детско-юношеских и волонтерских организаций, а также системные меры по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи азартных игр, наркотических веществ и других инициатив". Ерлан Карин

Таким образом, по словам Карина, туркестанская речь президента рассчитана на долгосрочную перспективу и задает новую общенациональную повестку в идеологической сфере.

С полным текстом речи президента РК Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае в Туркестане можно ознакомиться здесь.

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