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Политика

Ерлан Карин рассказал о 53 пунктах нового плана по реализации инициатив президента

Ерлан Карин, план, президент, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 11:27 Фото: Instagram/erlankarin2019
Государственный советник Ерлан Карин рассказал, что сегодня, 1 апреля 2025 года, Касым-Жомарт Токаев подписал План реализации инициатив IV заседания Национального курултая. Документ разработан Администрацией президента совместно с правительством и состоит из 53 пунктов, сообщает Zakon.kz.

Так, отмечает Карин, план включает конкретные шаги, направленные на исполнение поручений главы государства в гуманитарной и социально-экономической сферах.

Для реализации гуманитарных инициатив президента предусмотрено:

  • разработка единой программы "Дети Казахстана";
  • разработка и принятие Концепции внутренней политики;
  • принятие нового Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы;
  • создание Национального цифрового архива;
  • строительство и развитие театров в регионах с активным вовлечением в эту работу бизнеса, а также поддержка национальных театров;
  • открытие институтов Абая за рубежом;
  • создание Международного фонда охраны биологического разнообразия.

В числе социально-экономических проектов можно отметить:

  • дальнейшую реализацию Национального проекта "Комфортная школа", модернизацию 1300 школ в течение трех лет;
  • открытие реабилитационных центров для лиц с особыми потребностями, строительство в каждой области центров реабилитации и развития особенных детей;
  • внедрение новых подходов в Концепции регионального развития;
  • реализацию крупных инфраструктурных проектов в 2025-2026 годах, в том числе строительство и реконструкцию автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, восстановление аэропорта и строительство нового аэровокзального комплекса в городе Аркалыке;
  • ежегодный запуск около 200 инвестиционных проектов в течение следующих четырех лет.

Кроме того, уточнил Карин, предстоит принять отдельные законы по развитию приграничных районов, по созданию наукоградов, по комплексной поддержке детей с особыми потребностями, о неправительственных организациях и государственном социальном заказе.

"В целом инициативы и поручения главы государства, выдвинутые на IV заседании Национального курултая, задают долгосрочную повестку развития страны как для государственных органов, так и для всего общества".Ерлан Карин

28 марта Карин дал интервью журналистам Динаре Сатжан и Адилю Сейфуллину. Во время беседы он прокомментировал тезисы, высказанные президентом Касым-Жомартом Токаевым на IV заседании Национального курултая.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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