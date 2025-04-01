Ерлан Карин рассказал о 53 пунктах нового плана по реализации инициатив президента

Государственный советник Ерлан Карин рассказал, что сегодня, 1 апреля 2025 года, Касым-Жомарт Токаев подписал План реализации инициатив IV заседания Национального курултая. Документ разработан Администрацией президента совместно с правительством и состоит из 53 пунктов, сообщает Zakon.kz.

Так, отмечает Карин, план включает конкретные шаги, направленные на исполнение поручений главы государства в гуманитарной и социально-экономической сферах.

Для реализации гуманитарных инициатив президента предусмотрено:

разработка единой программы "Дети Казахстана";

разработка и принятие Концепции внутренней политики;

принятие нового Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы;

создание Национального цифрового архива;

строительство и развитие театров в регионах с активным вовлечением в эту работу бизнеса, а также поддержка национальных театров;

открытие институтов Абая за рубежом;

создание Международного фонда охраны биологического разнообразия.

В числе социально-экономических проектов можно отметить:

дальнейшую реализацию Национального проекта "Комфортная школа", модернизацию 1300 школ в течение трех лет;

открытие реабилитационных центров для лиц с особыми потребностями, строительство в каждой области центров реабилитации и развития особенных детей;

внедрение новых подходов в Концепции регионального развития;

реализацию крупных инфраструктурных проектов в 2025-2026 годах, в том числе строительство и реконструкцию автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, восстановление аэропорта и строительство нового аэровокзального комплекса в городе Аркалыке;

ежегодный запуск около 200 инвестиционных проектов в течение следующих четырех лет.

Кроме того, уточнил Карин, предстоит принять отдельные законы по развитию приграничных районов, по созданию наукоградов, по комплексной поддержке детей с особыми потребностями, о неправительственных организациях и государственном социальном заказе.

"В целом инициативы и поручения главы государства, выдвинутые на IV заседании Национального курултая, задают долгосрочную повестку развития страны как для государственных органов, так и для всего общества". Ерлан Карин

28 марта Карин дал интервью журналистам Динаре Сатжан и Адилю Сейфуллину. Во время беседы он прокомментировал тезисы, высказанные президентом Касым-Жомартом Токаевым на IV заседании Национального курултая.

