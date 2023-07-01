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В горах Восточного Казахстана разгорелся пожар

лес Фото: pixabay
1 июля в Приморском лесничестве ВКО произошло загорание в горной местности на предварительной площади 0,7 га, сообщает Zakon.kz.

К месту были направлены лесники и служба пожаротушения ДЧС ВКО.

"Доставить технику прямо к месту загорания невозможно, поэтому ее рассредоточили как можно ближе у подножия гор. Пожар тушат вручную, с помощью ранцевых огнетушителей". Пресс-служба ДЧС ВКО

В ликвидации загорания задействованы 83 человека, 10 единиц техники и 1 вертолет.

Ранее сообщалось, что в Актобе при тушении сухостоя пожарные спасли ежика.

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