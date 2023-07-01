В Актобе при тушении сухостоя пожарные спасли ежика

30 июня в Актобе вдоль железнодорожных путей произошло возгорание сухой травы и защитных лесонасаждений, сообщает Zakon.kz.

Во время тушения пожара вдоль деревьев спасатели заметили ежика и перенесли его в безопасное место. Пожарный напоил водой ежика и отпустил на волю.

Фото: скриншот видео

"В тушении были задействованы 70 сотрудников, 17 единиц техники и один пожарный поезд КТЖ. В 15:45 пожар был локализован, в 16:25 – полностью ликвидирован". Пресс-служба МЧС РК

Площадь пожара составила 10 га.





Ранее сообщалось, что камыш тушили с вертолета в Алматинской области 28 июня.

