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В Рудном пенсионерка пыталась спуститься с балкона при помощи простыни

пенсионерка Фото: скриншот видео
Запертая в квартире пенсионерка из Рудного планировала спуститься с балкона на самодельном канате, сообщает Zakon.kz.

На пульт "102" управления полиции Рудного поступило сообщение о том, что в поселке Качар с балкона 4 этажа пытается спуститься женщина преклонного возраста. Для этого она связала покрывала и простыни. На место происшествия прибыл участковый инспектор полиции Тлектес Аубакиров.

"Сотрудник полиции поднялся в квартиру, но она оказалась закрытой. Тогда он поднялся в квартиру соседей на этаж выше и стал разговаривать с женщиной. Она рассказала, что осталась дома одна, сын ее ушел на работу и закрыл дверь снаружи на ключ", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Как уточняется, женщина попыталась выйти, но не смогла открыть дверь, тогда она и вышла на балкон, желая спуститься по покрывалам.

"Я стал разговаривать с пенсионеркой, пытался ее успокоить, параллельно начал звонить родственникам женщины. Через время подошел ее племянник, у которого были запасные ключи", – рассказал участковый.

Вскоре о случившемся сообщили и сыну, который сразу приехал домой и рассказал, что вынужден был отлучится по срочным делам, поэтому и закрыл дверь снаружи, чтобы не беспокоить мать.


"Мужчина выразил благодарность участковому за то, что вовремя оказали помощь и предотвратили последствия возможной трагедии. Он отметил профессионализм полицейского Тлектеса Аубакирова, который все это время старался успокоить женщину и постоянно с ней разговаривал. Стоит отметить, что в органах внутренних дел он работает с 2004 года", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области пропала пожилая женщина.

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