85-летняя пенсионерка упала в траншею в Рудном
Фото: Telegram/qr_tjm
В Рудном спасатели пришли на помощь 85-летней пенсионерке, которая упала в траншею, сообщает Zakon.kz.
В Telegram-канале МЧС РК опубликовали видео спасения женщины.
На помощь женщине 1939 г. р., которая упала в траншею, пришли сотрудники ДЧС Костанайской области.
"Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы и спасательной веревки подняли женщину на поверхность, после чего ее передали карете "скорой помощи", – рассказали в МЧС РК.
Также в ведомстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру "112".
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