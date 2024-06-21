85-летняя пенсионерка упала в траншею в Рудном

В Рудном спасатели пришли на помощь 85-летней пенсионерке, которая упала в траншею, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале МЧС РК опубликовали видео спасения женщины.

На помощь женщине 1939 г. р., которая упала в траншею, пришли сотрудники ДЧС Костанайской области.

"Прибывшие на место спасатели с помощью трехколенной лестницы и спасательной веревки подняли женщину на поверхность, после чего ее передали карете "скорой помощи", – рассказали в МЧС РК.

Также в ведомстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру "112".

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Ранее костанайские спасатели показали, как извлекают человека из покореженной машины.