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Мадонна после выписки из больницы все еще не восстановилась

Мадонна после выписки из больницы все еще не восстановилась Фото: Instagram/madonna
64-летняя певица Мадонна, которую госпитализировали с бактериальной инфекцией в реанимацию несколько дней назад, после выписки не встает с постели, сообщает Zakon.kz.

После госпитализации в реанимацию, где певицу подключили к аппарату ИВЛ, ее выписали. Но Мадонна не восстановилась после болезни и спустя несколько дней продолжает болеть и не встает с кровати, пишет издание ТMZ.

Сообщается, что в больнице Мадонна провела почти неделю и несколько дней назад выписалась. По данным издания, певица намерена не отменять намеченный ранее тур, но близкие звезды и ее менеджер настаивают на полном восстановлении.

"Менеджер Мадонны Гай Осири уже намекает, что ее предстоящий тур будет отложен – ее первый концерт был запланирован на 15 июля – но нам сказали, что ни ее менеджер, ни агент еще не приняли окончательного решения", – пишет ТMZ.

Известно, что певица месяц боролась с лихорадкой, которую связывают с бактериальной инфекцией. 24 июня звезду госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи поместили Мадонну в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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