В космос запустили новый космический телескоп

Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства был запущен на борту ракеты SpaceX Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, сообщает Zakon.kz.

Основная цель телескопа Euclid – наблюдать "темную сторону" Вселенной, включая темную материю и темную энергию, пишет CNN.

Euclid предназначен для создания самой большой и точной трехмерной карты Вселенной, наблюдения за миллиардами галактик, которые простираются на 10 миллиардов световых лет, чтобы показать, как материя могла быть растянута и разорвана темной энергией с течением времени. Эти наблюдения позволят Евклиду увидеть, как развивалась Вселенная за последние 10 миллиардов лет.



Считается, что темная материя составляет 85% всей материи во Вселенной. Между тем, это таинственная сила, которая, как считается, играет роль в ускоряющемся расширении Вселенной.

Раскрытие истинной природы темной энергии и темной материи может помочь астрономам понять, из чего состоит Вселенная, как ее расширение менялось с течением времени и есть ли что-то большее для понимания гравитации, чем кажется на первый взгляд. И темная материя, и темная энергия также играют роль в распределении и перемещении объектов, таких как галактики и звезды, в космосе.

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