Шварценеггер заявил, что фильм "Терминатор" предсказал будущее

Выступая на вечере с Арнольдом Шварценеггером в Лос-Анджелесе, 75-летний актер похвалил сценариста и режиссера франшизы Джеймса Кэмерона и сказал, что будущее искусственного интеллекта, предсказанное Кэмероном в фильмах, стало реальностью, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня все боятся того, к чему это приведет", - сказал Шварценеггер о текущих проблемах, связанных с ИИ.

"И в этом фильме, в "Терминаторе", мы говорим о том, что машины обретают самосознание и берут верх".

Он отметил, что фильм снятый в 1984 году развитие искусственного интеллекта.

"Подумайте об этом. Сейчас в течение десятилетий это стало реальностью. Так что это уже не фантастика и не футуристика. Это здесь сегодня".

Шварценеггер также похвалил Кэмерона как выдающегося сценариста и режиссера, отдав ему должное за создание его культового персонажа – самого терминатора.

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