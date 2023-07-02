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Спасатели поделились лайфхаком против жары

жара, мужчина, вода Фото: freepik
В связи с сильной жарой Департамент по ЧС Алматы поделился мерами безопасности, которые помогут избежать солнечного удара, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Алматы, 2-3 июля в городе ожидается сильная жара +35+37°.

Спасатели призвали жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

Также ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

  • старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;
  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Также в департаменте поделились японским лайфхаком от жары.

Уберечь от негативных последствий жары поможет "антишарф" – мокрый платок на шее. Его еще называют "японский кондиционер".

На японских гравюрах и в кино появляются изображения мужчин и женщин, украшенных белыми платочками на шее. Этот стиль не только эстетически приятен, но и скрывает в себе глубокий смысл: на затылочной части головы и в районе сонной артерии находятся биологически активные зоны, охлаждение которых способствует общему охлаждению организма.

Теперь и вы можете воспользоваться этим секретом. Просто возьмите белый чистый платочек, смочите его в холодной воде и завяжите на свою шею. Важно помнить, что лучше выбирать светлые тона, поскольку темные цвета притягивают солнечные лучи и платочек быстрее высыхает. Когда платочек высохнет, просто снова увлажните его. Вы почувствуете облегчение буквально через несколько минут.

Если вы планируете провести время на улице в жаркую погоду, рекомендуется также помыть стопы и щиколотки прохладной водой после каждой прогулки. На этих участках тоже находятся биологически активные точки, которые помогут вам чувствовать себя менее обремененными жарой.

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