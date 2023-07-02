Россиянин облил бензином и поджег несколько экземпляров Корана в мечети

Житель Кабардино-Балкарии пытался сжечь несколько экземпляров Корана в мечети, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина проник в мечеть в поселке "Чегем второй" в ночь на 2 июля. Он собрал несколько экземпляров Корана, облил их бензином и поджег.

В мечети находились еще люди, которые успели быстро потушить огонь.



Мужчина был задержан. Он сообщил полицейским, что никакого религиозного подтекста в его действиях не было, а сделать это ему посоветовали голоса в голове.

Предположительно мужчина психически неуравновешен и находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет ТАСС.





28 июня в центре Стокгольма прошла акция сожжения Корана. Полиция задержала мужчину, который пытался бросать камни в организатора.