Сколько ежегодно будет зарабатывать Месси в "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси будет ежегодно зарабатывать в американском футбольном клубе "Интер Майами" от 50 до 60 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет газета El Pais, об этом рассказал президент и совладелец команды Хорхе Мас.

"По контракту Лео будет зарабатывать от 50 до 60 млн долларов в год. Я потратил три года на приглашение Месси. Полтора года прошли очень плотно, было много разговоров с (отцом футболиста) Хорхе", – сказал Мас.

Аргентинец объявил о переходе в "Интер Майами" 7 июня.

Месси сейчас находится в отпуске и планирует дебютировать за свой новый клуб "Интер Майами" 21 июля в матче чемпионата МЛС против "Крус Асуль".