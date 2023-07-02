Стилист Иван Субота рассказал, как сделать в домашних условиях полезную маску для волос, сообщает Zakon.kz.

Первый рецепт делается на основе лукового сока, яичного желтка, алоэ вера и коньяка. Как отметил эксперт, она помогает с выпадением волос и придает им невероятный блеск. Но предупредил, что запах невозможно вывести в течение недели.



"Очень популярны маски на основе бесцветной хны. Что туда только ни добавляют: и кофе, и крапиву, и эфирные масла, и сок лимона. Питание и блеск гарантированы. Но не советую использовать ее на окрашенных волосах – могут быть проблемы с цветом", – рассказал "Мосленте" стилист.

Для приготовления второй маски нужно смешать кефир, яичный желток и масло авокадо. Полученную массу нанести на голову, втереть в корни волос, поместить под целлофан и нагреть, после чего смыть натуральным шампунем. Лактобактерии, которые есть в кефире, очень благотворно влияют на качество волос, придают блеск и плотность, а кожа головы после применения такой маски нормализует свою работу, рассказал эксперт.

Субота также посоветовал добавлять в маски витамины, выбор которых должен зависеть от потребностей волос. Так, темным и жестким волосам подойдут витамины А и Е, которые сделают их послушными и мягкими. Витамин B12 в сочетании с экстрактом ламинарии отлично стимулирует рост волос, укрепляет корни, делает волосы более упругими.

"Также могу порекомендовать усилить действие вашей маски такими компонентами, как рибофлавин (для хорошего питания луковиц волос), никотиновая кислота (для нормализации роста), биотин (для обеспечения эластичности, прочности и блеска волос)", – добавил стилист.

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