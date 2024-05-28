Уход за кожей лица: увлажняющие, очищающие и питательные домашние маски

Домашние маски для кожи лица за десятилетия доказали свою эффективность. Zakon.kz собрал топ-11 масок, которые легко и просто сделать в домашних условиях и получить отличный эффект.

Маски: увлажняющие, очищающие и питательные маски для кожи лица

Домашние маски не альтернатива профессиональной косметике, а прекрасное дополнение для ежедневного ухода. Большой плюс – их легко приготовить, а практически все ингредиенты имеются в любом холодильнике. При этом палитра действия домашних масок огромна: очищение и отшелушивание, увлажнение и питание, отбеливание и лифтинг.



Из чего можно сделать дома маску для лица

Маску для лица в домашних условиях можно сделать из многих продуктов. Косметологи выбрали несколько ингредиентов, чей эффект им понравился больше всего.

Несладкий йогурт. Увлажняет кожу, обладает небольшим отбеливающим эффектом.

Свежие огурцы. Самый известный, пожалуй, продукт в косметологии и кинематографе. Косметологи ценят огуречные маски за их способность увлажнять кожу. Они подходит для любого типа кожи лица и не дают аллергической реакции.

Мед. Мед часто используют в составе домашних масок. Продукт смягчает кожу, обладает омолаживающим эффектом, сужает поры.





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Геркулес. Овсяные хлопья прекрасно работают для мягкого очищения кожи лица. Подходят для любого типа кожи, не дают аллергической реакции.



Кофе. Для домашней маски используют гущу молотого кофе из кофеварок. Хорошо очищает, отшелушивает ороговевшие частицы.

Петрушка. Обладает отбеливающим эффектом, снимает кожные воспаления, увлажняет и придает свежесть.

Авокадо. Мякоть авокадо используется для питания кожи, обладает омолаживающим эффектом.

Желатин. Используется для подтяжки кожи – лифтинга. В желатине содержится большое количество коллагена.

Картофель. Хорошо смягчает, снимает ощущение стянутой кожи и сухости. Имеет легкий отбеливающий эффект.

Домашние маски также, как и другие косметические средства для ухода, применяют исключительно исходя из типа кожи. Ранее Zakon.kz писал, как самостоятельно можно определить свой тип кожи, материал можно прочесть здесь.





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Очищающие маски



При очищении кожи лица необходимо особенно тщательно соблюдать выбор по типу кожи. Ниже домашние очищающие маски для любого типа.

Овсянка для сухой кожи

Существует два подхода для приготовления очищающей маски на основе овсяных хлопьев. В простом варианте – достаточно использовать перемолотые хлопья, разбавленные в небольшом количестве воды – домашний скраб. При более сложной рецептуре, помимо очищающего, кожа получает питательный эффект.

Овсяные хлопья – 1/3 стакана

Мед – 1 ч. ложка

Молоко – 1 ст. ложка

Хлопья прокрутить на мясорубке или измельчить в блендере. Залить теплым молоком, добавить мед и все перемешать. Нанести на кожу и оставить на 15-20 минут. Смыть прохладной водой. Простой вариант из измельченных хлопьев и воды использовать как мягкий скраб. Наносить смесь легкими круговыми движениями по всему лицу. Затем умыться прохладной водой.

Маска-скраб из чечевицы для нормальной кожи

Красная чечевица (мелкая) – 2 ч. ложки

Йогурт несладкий – 1 ст. ложка

Куркума – ½ ч. ложки

Чечевицу измельчить в блендере до состояния молотого кофе. Добавить йогурт, куркуму и все хорошо перемешать. Наносить смесь легкими круговыми движениями, слегка растирая, как обычный скраб. Подержать 5-10 минут и смыть прохладной водой.





Фото: freepik

Очищающая маска для жирной кожи

Кофе молотый (гуща) – 2-3 ст. ложки

Сок лимона – 1/2 ч. ложки

Добавить в кофейную гущу немного воды и сок лимона, все перемешать. Наносить легкими круговыми движениями по всему лицу, можно оставить на 5-10 минут, затем смыть прохладной водой.

Омолаживающие домашние маски

Шоколадная маска

В состав шоколадной маски включены несколько ингредиентов, каждый из которых обладает позитивным эффектом для кожи. Какао-порошок обладает способностью предотвращать появление морщин. Помимо этого, кожа лица после маски приобретает ровный цвет. Для приготовления маски вам понадобится емкость для смешивания и ингредиенты:

Какао (порошок) – 3 ст. ложки

Овсяные хлопья – 2 ст. ложки

2 ст. ложки мелких овсяных хлопьев

Сливки (10% жирность) – 1-2 ч. ложки

Мед – 1 ч. ложка

Сухие овсяные хлопья измельчить, пропустив через мясорубку, либо в блендере. В емкость всыпать какао, приготовленные хлопья, перемешать. В сухую смесь добавить мед и сливки, все тщательно перемешать. Должна получиться однородная плотная паста. Нанести на чистую кожу лица на 20-30 минут, затем смыть прохладной водой. После можно нанести ежедневный увлажняющий или питательный крем.

Маска с желатином

Маска обладает лифтинговым (подтягивающим) эффектом благодаря большому количеству коллагена, отвечающего за упругость кожи. После маски кожа становится более плотной, поры сужаются. Для ее приготовления вам понадобятся:

Желатин (порошок) – 1 ч. ложка

Молоко – ¼ стакана

Мука – 1 ч. ложка

Желатин всыпать в емкость и развести с молоком. Поставить на водяную баню и помешивать до тех пор, пока все кристаллики желатина не растворятся. Снять с бани емкость, дать немного остыть и всыпать туда муку, перемешать. Мука используется для загустения маски, чтобы ее было легче наносить на лицо. Держать, пока маска полностью не высохнет. Затем смыть прохладной водой.





Фото: freepik

Питательные домашние маски

Тип масок, необходимый для придания свежести и упругости кожи лица, увлажняют и наполняют дерму необходимыми витаминами.

Пряная маска для смешанной кожи

Домашняя маска из меда и сметаны/йогурта давно известна и любима многими женщинами за простоту и отличный эффект. В этом рецепте к традиционному составу добавлен еще один ингредиент – куркума. Специю стоит использовать, если имеется угревая сыпь или иные воспаления.

Сметана или несладкий йогурт – 1 ст. ложка

Мед – 1 ст. ложка

Куркума – 1 ч. ложка

В емкости смешать сметану с медом, добавить куркуму, все тщательно размешать. Нанести спонжем маску на лицо, держать 15-20 минут, после чего смыть прохладной водой.

Питательная маска для сухой, смешанной и нормальной кожи

Маска обладает отличным питательным эффектом, особенно для сухой кожи, и очень проста. Вам понадобятся всего два ингредиента:

Яичный желток – 1 шт.

Оливковое масло – 1 ст. ложка

Смешать сырой желток с оливковым маслом до однородной массы. Нанести спонжем на кожу лица минимум в два слоя и оставить на 30 минут. Смыть прохладной водой. Важно: для этой маски подходит только оливковое масло.

Отбеливающие домашние маски

Тип масок, подходящий для кожи с пигментными пятнами либо яркими веснушками.





Фото: freepik

Нежная отбеливающая маска для сухой кожи

Картофель (отварной) – 1 шт.

Сливки – 3 ч. ложки

Лимонный сок – 2 капли

Картофель отварить и горячим размять со сливками. В конце капнуть лимонный сок. Все перемешать, остудить и нанести на лицо на 20-30 минут. Смыть прохладной водой.

Отбеливание для нормальной и жирной кожи

Петрушка – 1 пучок

Яичный желток (сырой) – 1 шт.

Сок лимона – ½ ч. ложки

Измельчить петрушку в блендере, добавить сырой желток и лимонный сок, все перемешать. Нанести на кожу лица, оставить на 20 минут, смыть прохладной водой.

Увлажняющие домашние маски

Увлажнение необходимо любому типу кожи. В домашних условиях при дефиците времени можно использовать подручные продукты: цветок алоэ – разрезать и нанести сок на 15 минут. Но максимальный эффект дадут маски.

Огуречная маска для всех типов кожи

Огурец свежий – ½ среднего огурца

Йогурт несладкий – 1 ст. ложка

Сок алоэ – 2 ч. ложки

Огурец натереть на терке, смешать с йогуртом и алоэ. Массу нанести на кожу лица на 20-30 минут. Смыть прохладной водой. Можно наносить эту маску также на шею, зону декольте и руки.





Фото: freepik

Увлажняющая маска с авокадо для всех типов кожи

Авокадо – ½ плода

Оливковое масло – 2 ч. ложки

Мякоть авокадо раздавить вилкой до состояния пюре, добавить оливковое масло, перемешать. Нанести массу на кожу лица на 20 минут, смыть прохладной водой.