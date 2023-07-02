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Эксперт назвала полезные при похудении продукты

советы Фото: pixabay
Нутрициолог Марина Мельникова назвала полезные при похудении продукты, сообщает Zakon.kz.

"Мосленте" она пояснила, что углеводы делятся на простые и сложные.

"Простые углеводы содержатся в таких продуктах, как фрукты, мед и рафинированный сахар, и быстро расщепляются организмом на глюкозу для получения энергии. Сложные углеводы содержатся в таких продуктах, как цельное зерно, бобовые, картофель и некоторые овощи; организму требуется больше времени, чтобы расщепить их до глюкозы". Марина Мельникова

По ее словам, такие сложные углеводы с низким гликемическим индексом, как сладкий картофель или ячмень, помогают сдерживать голод между приемами пищи. Она также посоветовала следить за размером порций углеводосодержащих продуктов, чтобы не допустить избытка калорий.

"Включайте в свой рацион цельные злаки, такие как овес или киноа, в блюда и закуски в течение дня для поддержания уровня энергии. Они также содержат клетчатку, которая помогает пищеварению. Выбирайте свежие фрукты и овощи вместо обработанных или рафинированных вариантов, таких как белый хлеб или хлопья с сахаром", – перечислила эксперт другие рекомендации для худеющих.

Ранее полезную замену сахару назвала диетолог.

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