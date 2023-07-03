В Актау женщина разбилась, упав с девятого этажа

В одном из микрорайонов Актау 48-летняя женщина разбилась насмерть, упав с балкона девятого этажа, сообщает Zakon.kz.

2 июля жители микрорайона 8 Актау сообщили, что у дома 16 разбилась женщина. По словам очевидцев, погибшая выпала с балкона, потеряв равновесие, пишет InAktau.

"Она что-то объясняла мужчине на улице, в какой-то момент потеряла равновесие и упала", – сообщили очевидцы.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт. По информации пресс-службы ведомства, на место выехала опергруппа, которая и обнаружила труп женщины у дома. Полицейские завели уголовное дело по статье 105 УК РК, "Доведение до самоубийства".

Накануне, 1 июля, в Рудном пожилая женщина пыталась выбраться из квартиры на четвертом этаже при помощи самодельного каната из простыней. Пенсионерка оказалась закрытой в квартире и попыталась выбраться необычным способом. Чтобы уберечь женщину от падения, на место прибыл полицейский, который вызвал на место родных и уговорил пенсионерку не рисковать.