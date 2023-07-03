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Папа Римский возмутился актом сожжения Корана в Стокгольме

Папа Римский возмутился актом сожжения Корана в Стокгольме Фото: пресс-служба Акорды
Папа Франциск заявил, что возмущен актом сожжения Корана в центе Стокгольма. Акция прошла в центре столицы Швеции 28 июня, сообщает Zakon.kz.

Папа Римский Франциск во время интервью главному редактору эмиратской газеты Al Ittihad Хамаду аль-Кааби выразил свое возмущение акцией по сожжению Священного писания мусульман, которое прошло в центре Стокгольма, пишет Газета.ru

"Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим. Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других". Папа Римский

28 июня 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее в центре Стокгольма. Акция была согласована с полицией. Позднее стало известно, что после акции с сожжением Корана в Швеции планируют усилить контроль за безопасностью и пограничный контроль.

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Папа Римский Стокгольм Швеция
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