Компанию в Атырау оштрафовали на 7,2 миллиарда за загрязнение воздуха

Административный суд Атырау вынес решение о взыскании штрафа с ТОО Karabatan Utility Solutions за превышение выброса углекислого газа в атмосферу, сообщает Zakon.kz.

Департамент экологии Атыракской области обратился в суд после того, как во время внеплановой проверки подрядной организации, работающей на месторождениях нефтегазодобычи, были обнаружены серьезные нарушения, пишет АкЖайык.

Как показала проверка, выбросы углекислого газа в атмосферу ТОО Karabatan Utility Solutions превысили норму. Суд рассмотрел иск департамента экологии региона и вынес решение оштрафовать предприятие. Сумма штрафа составила более чем 7,2 миллиарда тенге.

Компания ТОО Karabatan Utility Solutions входит в группу компаний АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Как сообщил в ходе Astana International Forum глава Фонда Нурлан Жакупов, "Самрук-Қазына" планирует сократить парниковые выбросы на 10% к 2032 году.