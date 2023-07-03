Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Компанию в Атырау оштрафовали на 7,2 миллиарда за загрязнение воздуха

Компанию в Атырау оштрафовали на 7,2 миллиарда за загрязнение воздуха Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Административный суд Атырау вынес решение о взыскании штрафа с ТОО Karabatan Utility Solutions за превышение выброса углекислого газа в атмосферу, сообщает Zakon.kz.

Департамент экологии Атыракской области обратился в суд после того, как во время внеплановой проверки подрядной организации, работающей на месторождениях нефтегазодобычи, были обнаружены серьезные нарушения, пишет АкЖайык.

Как показала проверка, выбросы углекислого газа в атмосферу ТОО Karabatan Utility Solutions превысили норму. Суд рассмотрел иск департамента экологии региона и вынес решение оштрафовать предприятие. Сумма штрафа составила более чем 7,2 миллиарда тенге.

Компания ТОО Karabatan Utility Solutions входит в группу компаний АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Как сообщил в ходе Astana International Forum глава Фонда Нурлан Жакупов, "Самрук-Қазына" планирует сократить парниковые выбросы на 10% к 2032 году.

Читайте также

Завершилась Летняя школа Media Bootсamp для молодых журналистов

Россиянин облил бензином и поджег несколько экземпляров Корана в мечети

Прогноз погоды в Казахстане на 3 июля

Мария Мельникова
Атырауская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кайрат Боранбаев
Кайрату Боранбаеву отменили приговор
Кому повысят социальные выплаты с 1 июля
Кому с 1 июля повысили социальные пособия на 14,5%
деньги
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 2 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления