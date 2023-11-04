Штраф на сумму 7 млрд тенге выплатила компания в Атырау

Решением Специализированного суда по административным правонарушениям Атырау, ТОО "Karabatan Utility Solutions" (KUS) привлечено к административному взысканию в виде штрафа в размере семи млрд тенге за превышение выбросов, сообщает Zakon.kz.

Департамент экологии по Атырауской области провел внеплановую проверку ТОО "Karabatan Utility Solutions" (KUS), пишет AtyrauPress.

"При согласованном с министерством экологии и природных ресурсов объемом квот на выбросы СО2 в размере 35 482 тонн, фактический объем выбросов предприятия составил 743 105,874 тонны. Таким образом, ТОО "Karabatan Utility Solutions" осуществлял эксплуатацию квотируемой установки с превышением установленных (выделенных) объемов углеродных квот", - сообщает пресс-служба Комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов РК.

По данному факту департаментом составлен акт и выдано предписание об устранении нарушения. Кроме того, возбуждено административное дело, предусмотренное статьей 329 КоАП РК.

Решением Специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау, предприятие привлечено к административному взысканию в виде штрафа в размере 7 млрд. тенге, который взыскан в доход государства".

3 ноября сообщалось, что при проверке ТЭЦ городов Жезказган и Балхаш в Улытауской области специалисты обнаружили технические манометры и датчики давления с истекшим сроком поверки. За это выписали штраф на 2,7 млн тенге.