Смаилов: Сроки подготовки к отопительному сезону срываются

Премьер-министр Алихан Смаилов заслушал доклады акимов о подготовке к отопительному сезону и отметил, что в ряде случаев на объектах срываются сроки, сообщает Zakon.kz.

Заседание прошло 1 июля. В ходе встречи акимы регионов выступили перед премьер-министром с докладами. Смаилов же отметил недостаточную скоординированность действий на местах, передает пресс-служба правительства.

"Это мы обсуждали на недавнем заседании правительства. От нас требуются более скоординированные совместные действия. Поэтому будем решать проблемы в данном направлении в ручном режиме", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил, что с прошлого года проводится аварийный ремонт турбины №12 и не начат капитальный ремонт турбины № 6 в АО "Атырауская ТЭЦ".

Кроме того, было отмечено, что на ТЭЦ Карагандинской области меняются виды ремонта и продлеваются сроки, в Мангистауской области с отставанием идут работы на отдельных котлах и турбинах, а также не заключен договор на аварийный ремонт энергоблока № 2 ТОО "МАЭК", в области Ұлытау на Жезказганской ТЭЦ ремонт котла переносится на 2024 год и не обеспечен должный резерв из-за переноса сроков реконструкции котла №8.

Алихан Смаилов отдельно указал, что в СКО с отставанием ведется ремонт котла № 9 ТЭЦ-2 АО "Севказэнерго", а в Туркестанской области запланирована реконструкция 4 котлов Кентауской ТЭЦ, но при этом ПСД все еще проходит госэкспертизу.

"Тут важна качественная работа с собственниками ТЭЦ и сетей. Со стороны государства утверждены тарифы в соответствии с заявками станций. Это дает возможность привлекать финансирование и уже начинать работы по модернизации", – отметил Алихан Смаилов.

Премьер обозначил важность активизации энергонадзора и работы соответствующих региональных штабов. Он поручил вице-премьеру Роману Скляру и министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву в соответствии с графиком посетить энергообъекты республики для личного контроля хода проводимых работ.

Во время заседания правительства 27 июня министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, какие ТЭЦ находятся в зоне риска в предстоящий отопительный сезон.

