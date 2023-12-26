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Законодательство РК

Смаилов раскритиковал госорганы за срыв сроков при подготовке законов

Казахстан Смаилов правительство Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр Алихан Смаилов, подводя итоги законопроектных работ, на заседании правительства отметил, что сроки внесения законопроектов в Минюст, правительство и парламент неоднократно срывались, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году были разработаны поправки в сфере общественного порядка, экономики и бюджета, медиа, а также социальной сферы.

"Хочу отметить, что неоднократно срывались сроки внесения законопроектов в Министерство юстиции, в правительство и Мажилис. При реализации нового плана следует обратить особое внимание на своевременность внесения законопроектов. Также при реализации текущего плана можно отметить низкий уровень планирования законопроектной работы государственными органами. В этой связи необходимо усилить прогнозно-аналитическую работу и не допускать срыв сроков, установленных планом законопроектных работ".Алихан Смаилов

По его словам, в 2024 году предстоит разработать 18 законопроектов. Из них особую важность имеют разрабатываемые проекты нового Цифрового кодекса, а также закон по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности. В целях развития сферы образования и науки, а также обеспечения устойчивого финансирования университетов будет разработан проект закона о фонде целевого капитала. Для снижения уровня восприятия коррупции в правоохранительных органах новым проектом закона будет внедрен институт проверки на профессиональную добропорядочность. 

"Подчеркну, что персональную ответственность за качество, своевременность разработки и представление законопроектов несут первые руководители государственных органов. Министерству юстиции также необходимо в течение года осуществлять мониторинг законодательных поручений главы государства, Администрации президента и премьер-министра. И в установленном порядке обеспечить их включение в разрабатываемые законопроекты в 2024 году. Эта работа должна вестись государственными органами на постоянной основе".Алихан Смаилов

Информационная система "Параграф" подготовила подборку законов, которые оказали наибольшее влияние на общественную, политическую, экономическую, социальную сферы казахстанского общества.

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