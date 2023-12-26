Смаилов раскритиковал госорганы за срыв сроков при подготовке законов

Премьер-министр Алихан Смаилов, подводя итоги законопроектных работ, на заседании правительства отметил, что сроки внесения законопроектов в Минюст, правительство и парламент неоднократно срывались, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году были разработаны поправки в сфере общественного порядка, экономики и бюджета, медиа, а также социальной сферы.

"Хочу отметить, что неоднократно срывались сроки внесения законопроектов в Министерство юстиции, в правительство и Мажилис. При реализации нового плана следует обратить особое внимание на своевременность внесения законопроектов. Также при реализации текущего плана можно отметить низкий уровень планирования законопроектной работы государственными органами. В этой связи необходимо усилить прогнозно-аналитическую работу и не допускать срыв сроков, установленных планом законопроектных работ". Алихан Смаилов

По его словам, в 2024 году предстоит разработать 18 законопроектов. Из них особую важность имеют разрабатываемые проекты нового Цифрового кодекса, а также закон по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности. В целях развития сферы образования и науки, а также обеспечения устойчивого финансирования университетов будет разработан проект закона о фонде целевого капитала. Для снижения уровня восприятия коррупции в правоохранительных органах новым проектом закона будет внедрен институт проверки на профессиональную добропорядочность.

"Подчеркну, что персональную ответственность за качество, своевременность разработки и представление законопроектов несут первые руководители государственных органов. Министерству юстиции также необходимо в течение года осуществлять мониторинг законодательных поручений главы государства, Администрации президента и премьер-министра. И в установленном порядке обеспечить их включение в разрабатываемые законопроекты в 2024 году. Эта работа должна вестись государственными органами на постоянной основе". Алихан Смаилов

Информационная система "Параграф" подготовила подборку законов, которые оказали наибольшее влияние на общественную, политическую, экономическую, социальную сферы казахстанского общества.

