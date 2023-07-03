Стартовали матчи второго круга чемпионата КПЛ-2023 по футболу

В прошедшие выходные состоялись игры 14-го тура казахстанского первенства среди команд премьер-лиги. Это совпало с началом второго круга нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Информацию о результатах матча опубликовали в официальных аккаунтах премьер-лиги. Центральным поединком, с которого начался второй круг республиканского чемпионата, стал матч между "Кызылжаром" и алматинским "Кайратом" в Петропавловске. "Кызылжар" выиграл со счетом 2:1. Тем самым подопечные Али Алиева взяли реванш за поражение в Алматы 24 июня (1:3).





В других матчах фавориты первенства набрали нужные три очка и остались во главе турнирной таблицы.

Лидером чемпионата все еще остается "Астана", у столичной команды 38 очков после 16 проведенных игр. Рейтинг лучших снайперов турнира возглавляет бразильский форвард Жоао Пауло, в его активе 13 голов.

Теперь большинство команд КПЛ взяли перерыв до 15-го июля. Это связано с полуфиналами Кубка Казахстана и играми наших клубов на европейской арене.

Ранее в июне определились все полуфиналисты Кубка Казахстана-2023 по футболу.