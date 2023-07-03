В Великобритании запустили экологически чистую кремацию

В конце 2023 года в Великобритании запустят новый вид кремации. Процесс будет состоять из растворения тела в мешке в воде с температурой 160 градусов, обработанной щелочью, сообщает Zakon.kz.

Эта практика является законной в большинстве штатов США, Канаде и Южной Африке. Такой вид кремации также разрешен в Великобритании, но использовали его только в ограниченных испытаниях, целью которых было проверить, безопасно ли выпускать полученный раствор в дренажную систему.



В результате процесса остаются только кости, которые затем измельчаются в порошок и возвращаются семье так же, как и кремированный пепел.

При водной кремации тело завернут в шерстяной саван и поместят в "биосумку" из кукурузного крахмала. Затем его помещают в герметичную камеру с 95% воды и оставшимся гидроксидом калия и нагревают до температуры около 160 градусов. Через четыре часа все, кроме скелета, будет растворено.

Сторонники этого метода описывают его как "более щадящий для тела и более экологичный". При обычной кремации выделяется 245 кг углерода, что создает в Великобритании годовой эффект в 115 150 тонн. Это эквивалентно электроэнергии для 65 тыс. домохозяйств.