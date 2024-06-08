В Великобритании прошла "свадьба года"
Лучший друг Уильяма и Гарри, крестный отец принца Джорджа, потомок Александра Пушкина, аристократ, завидный жених и невероятно состоятельный герцог Вестминстерский Хью Гросвенор женился на менеджере по продажам Оливии Хенсон. Церемония прошла в Честерском соборе.
Новоиспеченной жене герцога 30 лет. Пара познакомились через друзей и встречалась два года. Как говорится, никаких дейтинг-приложений и женских уловок, чтобы выйти замуж за герцога с многомиллиардным состоянием.
Фото: Instagram/thewestminsters
На "свадьбе года" герцога Вестминстерского и его избранницы Оливии Хенсон присутствовал и принц Уильям. Его жена Кейт Миддлтон и отец король Карл III пропустили торжество, так как они в данным момент проходят лечение от рака. А Гарри вежливо отклонил приглашение, опасаясь, что воссоединение с Уильямом омрачит этот торжественный день.
Фото: Instagram/thewestminsters
Из официальных страниц социальных сетей также стало известно, что король Карл III пригласил в гости императора Японии и его супругу.