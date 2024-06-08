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В Великобритании прошла "свадьба года"

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 08:02 Фото: Instagram/thewestminsters
7 июня в Великобритании состоялась "свадьба года", сообщает Zakon.kz.

Лучший друг Уильяма и Гарри, крестный отец принца Джорджа, потомок Александра Пушкина, аристократ, завидный жених и невероятно состоятельный герцог Вестминстерский Хью Гросвенор женился на менеджере по продажам Оливии Хенсон. Церемония прошла в Честерском соборе.

Новоиспеченной жене герцога 30 лет. Пара познакомились через друзей и встречалась два года. Как говорится, никаких дейтинг-приложений и женских уловок, чтобы выйти замуж за герцога с многомиллиардным состоянием.

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 08:02

Фото: Instagram/thewestminsters

На "свадьбе года" герцога Вестминстерского и его избранницы Оливии Хенсон присутствовал и принц Уильям. Его жена Кейт Миддлтон и отец король Карл III пропустили торжество, так как они в данным момент проходят лечение от рака. А Гарри вежливо отклонил приглашение, опасаясь, что воссоединение с Уильямом омрачит этот торжественный день.

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 08:02

Фото: Instagram/thewestminsters

Из официальных страниц социальных сетей также стало известно, что король Карл III пригласил в гости императора Японии и его супругу.

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