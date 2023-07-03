Участки двух улиц перекрыли на ремонт в Астане

Фото: Zakon.kz

В Астане из-за среднего ремонта полностью перекрыли движение для автотранспортных средств на участках двух улиц – Айнаколь и Московская. Об этом 3 июля 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По согласованию с Управлением административной полиции Департамента полиции Астаны средний ремонт проводится: на местном проезде по ул. Айнаколь – от ул. М. Толебаева до пр. Абылай хана. В связи с этим движение для автотранспортных средств на данном участке будет полностью перекрыто с 3 по 4 июля ;

– от ул. М. Толебаева до пр. Абылай хана. В связи с этим движение для автотранспортных средств на данном участке будет полностью перекрыто с ; по ул. Московская – от ул. Бекетай до ул. Г. Потанина. В связи с этим движение для автотранспортных средств на данном участке будет полностью перекрыто с 3 по 5 июля. Цель – обеспечение безопасности дорожного движения. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут для исключения заторовых ситуаций на дорогах города. "Приносим свои изменения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны 29 июня в Астане перекрывали на ремонт участок ул. Петрова – от ул. Ж. Жирентаева до пр. М. Жумабаева. Дорога была перекрыта с 8:00 до 23:00. Читайте также Насколько силен казахстанский паспорт, выяснили аналитики Государственные инспекторы соцзащиты появились в Казахстане Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в четырех городах

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