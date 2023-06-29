В Астане перекрыт на ремонт участок улицы Петрова

29 июня будет перекрыт на ремонт участок улицы Петрова в Астане, передает Zakon.kz.

О начале работ сообщает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дорога будет перекрыта с 8:00 до 23: на участке от ул. Ж.Жирентаева до пр.М.Жумабаева.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

Ранее стало известно, что на бульварном участке ул. Егемен Казахстан – между ул. Кенесары и пр. Абая – с 28 июня 2023 года вводится одностороннее движение.