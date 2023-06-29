Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане перекрыт на ремонт участок улицы Петрова

В Астане перекрыт на ремонт участок улицы Петрова Фото: Zakon.kz
29 июня будет перекрыт на ремонт участок улицы Петрова в Астане, передает Zakon.kz.

О начале работ сообщает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дорога будет перекрыта с 8:00 до 23: на участке от ул. Ж.Жирентаева до пр.М.Жумабаева.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

Ранее стало известно, что на бульварном участке ул. Егемен Казахстан – между ул. Кенесары и пр. Абая – с 28 июня 2023 года вводится одностороннее движение.

Читайте также

Главное за день: Назарбаева лишат еще одного статуса, закон об онлайн-платформах, ДТП в Астане

Жертвенное мясо и 1000 продуктовых корзин раздали нуждающимся астанчанам в честь Курбан айта

В Казахстане откроют первую международную школу журналистики

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Витамин D: как распознать дефицит
Витамин D: как распознать дефицит
Семерых полицейских из Алматы и Алматинской области подозревают в получении взяток
Семерых полицейских из Алматы и Алматинской области подозревают в получении взяток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления